“Tra le Onde” lo spettacolo ambientato nel mondo sottomarino in scena in Piazza Matteotti

Ultimo appuntamento con i pomeriggi d’animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

Giovedì 10 novembre, dalle ore 17, in Piazza Matteotti, verrà recuperato lo spettacolo “Tra le Onde” di Luigi Zanin, della compagnia ZAROTeatro, grazie al quale ci immergeremo in un colorato e sorprendente mondo sottomarino, dove seguiremo le avventure di un pesciolino molto esigente, che cerca in tutti i modi di realizzare i suoi desideri più belli.

Lo spettacolo è ispirato a due importanti racconti della letteratura per l’infanzia: “Arcobaleno il pesciolino più bello di tutti i mari” e “Il pesciolino grigio”.

Ricordiamo che fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.

Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio.