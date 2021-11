"Tradizioni in Tavola", in piazza Roma il meglio dell'enogastronomia

Venerdi 26 Novembre avrà inizio Tradizioni in Tavola, format enogastronomico che porterà nella splendida cornice di Piazza Roma i prodotti della tradizione che da sempre rendono famoso il nostro Paese per la qualità eccezionale dei nostri piatti e delle nostre ricette.

L’evento patrocinato dal Comune di Modena è promosso da CNA Modena, da sempre attenta alla promozione e impegnata a dare visibilità alle eccellenze del territorio, mentre per la parte organizzativa porta la firma di SGP Grandi Eventi, società con lunghissima esperienza nel settore degli eventi food e con una pluriconfermata esperienza nella città di Modena, All’ombra della maestosa Accademia Militare troveranno posto le eccellenze ragionali più celebri e ricercate, dai mieli più prelibati agli oli dei frantoi tradizionali, passando per il vasto e gustosissimo panorama dei salumi tipici a quello dei formaggi più particolari, dal nord con il Tirolo attraverso i più tipici prodotti del centro fino alle leccornie provenienti dall’Italia meridionale e dalle Isole, tutto il meglio dell’enogastronomia si da appuntamento nel cuore del centro storico modenese, per una tre giorni di sapori, profumi e tradizioni.

"Sarà un momento speciale per i gourmet,- affermano gli organizzatori- gli appassionati di cucina, gli amanti della buona tavola di scoprire il meglio dei prodotti più iconici delle nostre regioni, oltre ad un’imperdibile occasione per i turisti di visitare i tesori artistici del capoluogo Estense, che ospita con il sito del Duomo un Patrimonio Unesco di indescrivibile valore architettonico e culturale. Vi aspettiamo da venerdi 26 a domenica 28 Novembre in Piazza Roma a Modena, per degustare, scoprire e portarsi a casa un assaggio di tradizione"