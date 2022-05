Trasparenze Festival approda a Gombola tra teatro e musica

Sabato 14 maggio Trasparenze Festival approda a Gombola con una serata di eventi aperti al pubblico, a partire dalle 18.30. Si inizia con la performance "La misura umana: Suonare una città" una produzione realizzata dal Teatro dei Venti insieme alla comunità di Gombola e Polinago e ad artisti provenienti da tutta Italia, per un totale di oltre 70 partecipanti, all'interno del progetto europeo Face To Faith. Alle ore 20.00 si prosegue con il concerto dei Salentrio, in collaborazione con Tarantarte. Trasparenze Festival X edizione è organizzato da Teatro dei Venti e ATER Fondazione, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Fondazione di Modena e il patrocinio dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Polinago.

Sulla performance

Due Gruppi di persone attraversano insieme la città in parata: un gruppo di attori e un Coro che lo accompagna. Ogni azione è sostenuta dalla parola poetica e dalla sua forza evocativa. Performer, Coro e Parola celebrano la vita, la nascita di una nuova speranza incarnata da un essere vivente perfetto, Speranza destinata a risollevare le sorti di un mondo vecchio e in decadenza. La parata è gioiosa, è una festa. Ma qualcosa non funziona, durante la sua avanzata trionfale il corpo dell’essere perfetto si inceppa e cade, come morto. I due gruppi si ritrovano di fronte al fallimento e alla frustrazione che derivano da ogni caduta.

Come ci si rialza? Come si fa fronte al fallimento? Attori e Coro sono chiamati a rispondere a queste domande. Chiamati a trasformare la disperazione, un corpo caduto e i loro corpi in qualcos’altro, insieme. Solo grazie alla collaborazione collettiva potrà avere inizio un nuovo corso, una nuova festa, una nuova fede, che coinvolge anche gli spettatori e diventa rito.

Salentrio in concerto

Alle ore 20.00 inizia il concerto dei Salentrio, progetto nato dall’incontro di tre talentuosi protagonisti della scena popolare e world music italiana: Massimiliano De Marco (voce, chitarra, mandolino, irish bouzouki, tamburello), Luca Buccarella (voce, organetto diatonico, armonica a bocca, tamburello) e Roberto Chiga (tamburi a cornice, cajon, rik, darbouka, cassa a pedale). Salentrio è un esplosivo trio di musica popolare salentina che, con la spontaneità e la goliardia tipiche delle feste da ballo, propone un ampio repertorio prezioso e variegato, composto da pizzica, stornelli, canti polivocali alla stisa, valzer, mazurke, suonate di barberia, e altre tarantelle tipiche delle varie zone del sud Italia. A questi si aggiungono brani originali che uniscono moduli stilistici tradizionali ad una approccio contemporaneo. Il concerto dei Salentrio conduce il pubblico in un percorso musicale ogni volta diverso, modulando la proposta musicale in funzione dell’atmosfera che vuole creare. La missione del trio è la ricerca di un’intima connessione tra l’energia della musica e della danza, uno scambio continuo e circolare che porta ad abbattere la distanza, anche fisica, tra musicisti e pubblico.

L'evento è realizzato in collaborazione con Tarantarte ASD, che eredita l'esperienza della Scuola Taranta Power di Bologna fondata nel 2001 da Eugenio Bennato, Maristella Martella e Silvia Coarelli, città nella quale la scuola svolge le sue attività didattiche principali con la direzione di Silvia De Ronzo. Dal 2021 la Scuola tiene dei corsi anche a Modena, con gli insegnanti Antonio Congedo e Claudia Giordano. Per saperne di più si può visitare il sito www.tarantarte.i.

Informazioni

Biglietti: "La misura umana + concerto Salentrio: 10 € intero; 7 € ridotto (under 25, abitanti di Gombola e Polinago, corsisti Centro di Formazione Teatro dei Venti, Abitanti Utopici). Info e prenotazioni: 345 6018277 - biglietteria@trasparenzefestival.it

Parcheggio nel campo da calcio di Gombola; salita al castello a piedi (durata 15/20 minuti); in caso di necessità è disponibile una navetta gratuita. Dopo la fine della performance "La misura umana" sarà attivo un punto ristoro con tigelle e bibite. Dal 28 al 30 luglio Trasparenze tornerà a Gombola, con spettacoli, concerti e incontri alla scoperta del territorio. Programma in aggiornamento su www.trasparenzefestival.it.