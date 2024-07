"Trasparenze Festival" arriva a Gombola: cinque giorni di teatro, danza, concerti e incontri

"Trasparenze Festival" approda a Gombola, frazione di Polinago nell'appennino modenese, dal 24 al 28 luglio, proponendo una tessitura di eventi nei luoghi naturali e negli spazi architettonici del borgo. Cinque giorni di spettacoli di teatro, danza, concerti, incontri, per accostamento tra generi e generazioni diverse animeranno il borgo di montagna grazie al progetto di Teatro dei Venti, ATER Fondazione e KORAS, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Abitare Utopie.

Trasparenze fa parte di Montagna Mia - I festival dell'Appennino in Emilia-Romagna. Un’iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Biglietteria, informazioni e prenotazioni

Il Festival si tiene a Gombola (Polinago, MO). Parcheggio nel campo da calcio di Gombola in Via Castello; salita al borgo a piedi (durata 15/20 minuti) o con Navetta gratuita. Cell: (+39) 345 6018277 - Email: biglietteria@trasparenzefestival.it? Sito: www.trasparenzefestival.it. Prezzi dei biglietti: intero 12/10/7€ intero; 7/5€ ridotto (Under 30, residenti di Gombola, Polinago e Comuni limitrofi, corsisti Centro di Formazione Teatrale, Abitanti Utopici).

Trasparenze crea una connessione tra Città e Appennino e ci invita a diventare spettatori residenti per vivere tutte le giornate di eventi a contatto con il territorio. Sei residente nel Comune di Polinago? Prenota e ritira il tuo accredito (promozione riservata per gli spettacoli in Piazzetta). Sei un abitante dei Comuni limitrofi? Hai diritto a una riduzione su tutti i biglietti e gli abbonamenti. Vivi fuori, ma acquisti un abbonamento? Puoi ricevere il pass che consente di partecipare agli spettacoli e di usufruire degli sconti nelle strutture ricettive e nei ristoranti convenzionati.?

Le giornate di Trasparenze sono raccontata da Cosmic Fringe Radio, webradio di Artisti in Piazza Pennabilli Festival. Orari e aggiornamenti sono disponibili su www.trasparenzefestival.it.

Il Teatro dei Venti gestisce l'Ostello Podesteria di Gombola, struttura turistico-ricettiva aperta per accogliere viaggiatori, ospitare residenze artistiche e progetti culturali in connesione con il territorio. Durante il festival l’Ostello accoglie artisti e staff, ma nel corso dell’anno è disponibile per turisti, associazioni e tutti quelli che vogliono fare un soggiorno in Appennino (345 3665537 - info@podesteriadigombola.it).

Il programma

Mercoledì 24 luglio:

Ore 19:30 e ore 21 – Chiesa- "Come comincia il mondo" (40 min - teatro) Teatro dei Venti con gli abitanti del territorio; ore 22 – Piazzetta - "Monolith Grows!" e "Le piccole morti", concerti in collaborazione con Louder.

Giovedì 25 luglio:

Ore 19:30 e ore 21 – Chiesa - "Come comincia il mondo" (40 min - teatro) Teatro dei Venti con gli abitanti del territorio; ore 22 – Piazzetta - "Overthought" e "Wanderlast", concerti in collaborazione con Louder.

Venerdì 26 luglio:

Ore 17 – Chiesa - "Amleto" (1h 40 min - teatro) Teatro dei Venti con gli attori della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia nell'ambito del progetto europeo AHOS All Hands on Stage.

A partire dalle 17 - Bosco - "Tutto passa, tutto resta" (1h per ogni spettatore), Gabriella Salvaterra.

Ore 19:30 – Piazzetta - "Stuporosa_site specific" (65 min – danza), Francesco Marilungo.

Ore 20 - Ritrovo in biglietteria - A piedi nudi sulla terra (5 h - installazione immersiva) a cura di Elio Germano, dal romanzo di Folco Terzani.

Ore 21 – Chiesa - "Voodoo" (30 min - teatro), Masque Teatro.

Ore 22 - Piazzetta - "Una cosetta così", Non è un concerto. Non è un monologo teatrale. Non è uno spettacolo comico, con Ghemon.

Sabato 27 luglio:

Dalle 15 alle 17 - Borgo - "Le finestre di Gombola: libri, incontri, esperienze", conduce Oliviero Ponte di Pino.

In giro per festival: guida nomade agli eventi culturali. Presentazione del libro di Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonzo. Incontro al futuro: i teatri delle residenze in Italia. Dialogo sul libro curato da Fabio Biondi e Lorenzo Donati. A piedi nudi sulla terra. Incontro con Elio Germano sull’installazione immersiva dal romanzo di Folco Terzani.

A partire dalle 17 - Bosco - "Tutto passa, tutto resta" (1h per ogni spettatore) con Gabriella Salvaterra.

Ore 18 - Piazzetta - "Stracci. Contro l'uomo medio" (60 min - teatro), Vittorio Continelli - produzione Mo-Wan Teatro.

Ore 19:30 - Piazzetta - "Come neve", Adriano Bolognino (30 min - danza).

Ore 20 - Ritrovo in biglietteria - "A piedi nudi sulla terra" (5 h - installazione immersiva) a cura di Elio Germano, dal romanzo di Folco Terzani.

Ore 21 – Chiesa - "Pinocchio" (70 min - teatro), Babilonia Teatri / Gli amici di Luca.

Ore 22 - Piazzetta - "Bandaradan" (concerto).

Domenica 28 luglio:

Ore 17:30 - Piazzetta - "La commedia più antica del mondo" (50 min - teatro), I Sacchi di Sabbia / Grigò.

Ore 19 - Piazzetta - "Piano solo corpo solo" (40 min - danza), Claudia Caldarano / Simone Graziano.

Ore 20 – Chiesa - "Persiani - La tragedia più antica del mondo", (60 min - teatro), Silvio Castiglioni / I Sacchi di Sabbia.

Ore 21 - Piazzetta - "Gnut" (concerto).