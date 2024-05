La salute mentale e le sue mille sfumature con l'incontro TrattaMente

Volge al termine il ciclo di conferenze scientifiche gratuite dell'associazione culturale inco.Scienza. L’iniziativa, che è intitolata “Scienza Confini”, si propone di valicare principalmente due barriere. In prima battuta le frontiere del mondo scientifico, con una trattazione di temi attuali e legati alla società in cui viviamo. In secondo luogo, il confine da abbattere è quello tra relatore e pubblico: con moderazioni, interviste e quiz, inco.Scienza propone un nuovo formato per raggiungere un pieno coinvolgimento e stimolare il confronto.



In questo quinto ed ultimo incontro, giovedì 9 maggio alle 21, le relatrici saranno Aya Daheche e Francesca Cavallini. Quanto ancora si sottovaluta la salute mentale, quanti hanno davvero consapevolezza di questo tema e delle sue mille sfumature che interessano tutti. Abbatteremo questi confini esplorando la percezione di sé parlando di disforismo corporeo, disturbi del comportamento alimentare e neuro-divergenze. Andremo ulteriormente oltre orientandoci nel labirinto del farmaco, impareremo cosa significa prendere per esempio un ansiolitico e comprenderemo quanto siamo fatti di chimica.