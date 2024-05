Trekking lungo il Secchia alla scoperta delle storie e delle tradizioni che il fiume custodisce

Giovedì 16 maggio alle 18.30 a Sassuolo è in programma un trekking alla scoperta di alcune storie legate al fiume Secchia. La passeggiata non presenta difficoltà e in un paio d’ore permetterà di conoscere come la comunità ha trovato il modo di vivere lungo il fiume e ricavarne vantaggi, nonostante il rischio di inondazioni. Man mano che si avanza nella storia del Novecento, però, il contatto col fiume sembra perdersi sempre più, fino a quando, in tempi più recenti, un ritrovato desiderio di avvicinarsi alla natura ha spinto diverse persone a riscoprirne la bellezza.

Durante il trekking, gli storici Paola Gemelli e Daniel Degli Esposti racconteranno un pezzo di questa storia camminando lungo la ciclopedonale. Il ritrovo è fissato nel parcheggio del Circolo Primo Maggio in via Pista. La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è organizzata da “Legambiente Sassuolo – Circolo Comuni Pedemontani Modenesi” in collaborazione con “Allacciati le Storie” ed il Comitato “No Bretella – Sì mobilità sostenibile”.