Trentamillesimidisecondo: l'arte di Afterall in live streaming con Ago

Un’opera site-specific in live streaming da giovedì 4 febbraio che rende tangibile la discrepanza tra presente e passato: è questo Trentamillesimidisecondo. L'azione artistica degli Afterall, ambientata negli spazi della Farmacia storica dell'Ex Ospedale Sant'Agostino, è a cura di Lorenzo Respi in collaborazione con Fondazione Modena Arti Visive e inaugura la prima stagione del programma di AGO Modena Fabbriche Culturali.



Intervenendo direttamente sui testi tratti dalla “Cronaca di Modena” - prima opera interamente digitalizzata disponibile sulla biblioteca digitale di Ago - il duo Afterall propone un’opera d’arte installativa documentata attraverso una rilevazione separata di video e audio. L’installazione generata, non vivibile in presenza, è video-ripresa e restituita live in diretta streaming ogni giovedì a partire dal 4 febbraio 2021.

Il live streaming sarà accessibile nella sezione "Live streaming" del sito di Ago, dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 18.00 del 4 febbraio, del 18 febbraio e del 4 marzo. L'11 e il 25 febbraio gli orari saranno diversi: 11.00-12.00 e 16.00-17.00. È possibile seguire le dirette anche sulla pagina Facebook di Ago Modena Fabbriche Culturali.