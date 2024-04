“Non al denaro, non all’amore né al cielo": con i DeSamistade si rivive la musica di Fabrizio De André

Sabato 13 Aprile alle 21.15 a “La Tenda” di Modena (Via Monte Kosica), il complesso polistrumentale dei DeSamistade, attivi da oltre dodici anni sulla “cattiva strada” del cantautore Fabrizio De André, darà vita ad un concerto più unico che raro, riportando in vita l’Album del 1971 “Non al denaro, non all’amore né al cielo".

Considerato tra i capolavori giovanili più emblematici di Fabrizio De André, il concept trae ispirazione dalle poesie dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, dando vita ad un affascinante e variopinto affresco di memorie sepolcrali ed anime, ciascuna segnata da un messaggio di libertà, ribellione ed anticonformismo. Non a caso l’Antologia di Edgar Lee Masters fu censurata dal regime fascista durante il ventennio, a causa della forte impronta anti-capitalista e libertaria con cui le poesie riescono, ancor oggi, a smascherare l’ipocrisia delle convenzioni sociali borghesi, restituendo invece dignità ai valori autentici dell’umanesimo, tanto cari a Fabrizio De André.

Fu proprio durante la produzione di “Non al Denaro, non all’Amore, né al Cielo” che nacque la profonda amicizia tra De André e l’artista Fernanda Pivano, prima traduttrice dell’opera di Edgar Lee Masters. Il connubio artistico ed il forte affetto tra i due si consolidò come uno dei sodalizi intellettuali più teneri ed iconici di tutta la musica cantautorale italiana.

Accanto al viaggio musicale tra il fascino delle storie narrate dalle anime di Spoon River, i DeSamistade terranno fede alla loro abitudine concertistica, offrendo un ulteriore volo nel meraviglioso repertorio del cantautore genovese, senza risparmiarsi in quegli stessi approcci rock e prog che hanno da sempre caratterizzato la loro encomiabile e suggestiva interpretazione polistrumentale della poesia in musica di Fabrizio De André.

Il ricavato del concerto (con ingresso ad offerta libera), occasione imperdibile per gli amanti della musica d’autore, sarà devoluto ai progetti di cooperazione sanitaria di “CUAMM-Medici con l’Africa – Modena e Reggio”.