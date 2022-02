Pablo Trincia per Forum Eventi: lunedì 14 febbraio in diretta streaming

La Costa Concordia è la più grande nave passeggeri ad aver mai fatto naufragio. A questa catastrofe di 10 anni fa è dedicata l'ultima inchiesta di Pablo Trincia, raccontata nel libro "Romanzo di un naufragio" (Einaudi) e nella serie podcast uscita su Spotify "Il dito di Dio". Una vicenda gigantesca che racchiude centinaia di storie: storie di coraggio e di viltà, di vite spezzate e di imprevedibili nuovi inizi.

Trincia le ripercorre lunedì 14 febbraio alle 18.30 in diretta streming, in un dialogo con Marco Miana, raccontando lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell'impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. A bordo c'erano coppie in viaggio di nozze, famiglie riunite per una ricorrenza, persino un gruppo di parrucchieri che deve partecipare a un reality: più di quattromila persone di 64 nazionalità diverse. E oltre mille membri dell'equipaggio, molti dei quali provenienti da Paesi poveri e lontani. La sera del 13 gennaio 2012 - quella in cui la Concordia urta degli scogli vicino all'isola del Giglio, finendo sotto gli occhi del mondo intero - ha segnato le esistenze di tutti loro.