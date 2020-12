Jazz Caffe Trio, la musica live torna al Caffè Concerto

Torna la tradizione del buon Jazz al Caffè Concerto, in Piazza Grande a Modena. Nuove restrizioni permettendo, sabato 19 dicembre alle 13 si terrà il concerto del Jazz Caffe Trio, formato da Stefano Calzolari al pianoforte, Enzo Frassi al contrabbasso, Francesco Coppola alla batteria.

Stefano Calzolari è uno dei musicisti più noti della nostra città, ha collaborato con musicisti italiani e stranieri da Fabrizio Bosso a Garrison Fewell partecipando a festivals jazz e gospel. Enzo Frassi, da Piacenza, è uno degli esponenti del contrabbasso jazz più in vista nel panorama musicale italiano. Dal 2020 fa parte del progetto "I Musici di Guccini" con Flaco Biondini, Antonio Marangolo e Vince Tempera.

Francesco Coppola ha suonato in manifestazioni jazz, swing e blues in Italia e all'estero, da un decennio è il batterista della band swing dei jumpin' shoes.

L'invito per gli appassionati e la cittadinanza è nello slogan “sosteniamo la buona musica dal vivo”.