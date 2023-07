Al “Giardino Botanico La Pica” di San Felice il trio PAZ interpreta i Led Zeppelin

Musica dirompente in una location d’eccezione: mercoledì 19 luglio al “Giardino Botanico La Pica”, in via Imperiale 650, a San Felice sul Panaro, Il trio P.A.Z (Post Atomic Zep) composto dal sassofonista Francesco Bearzatti, Danilo Gallo (basso) e Stefano Tamborrino (batteria e voce), presenterà il suo nuovo album interamente dedicato ai Led Zeppelin.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione tra Giorgio Cavazza, Presidente dell’associazione “Giardino Botanico La Pica”, con alcuni soci del ‘Giardino’ ed è realizzata grazie al sostegno del Mirandola Jazz Festival e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. La musica dei Led Zeppelin sarà, quindi, riproposta da interpreti di grande fama in una codifica jazzistica, nuova e non per questo meno travolgente. L’appuntamento è dalle 19. In attesa dell’evento, il Giardino Botanico ‘la Pica’ offrirà un aperitivo agli intervenuti.

Info e prenotazioni al numero: 327 792 50 88.

Francesco Bearzatti

Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Udine, approfondisce gli studi alla Jazz Mobile di New York con George Coleman. Nel 2003 è votato miglior nuovo talento al top jazz, nel sondaggio indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz. Vince il premio come strumentista dell’anno, sezione ance, nell’ambito del referendum top jazz 2009, sempre indetto dalla rivista Musica Jazz. Nel 2010 “X (Suite for Malcolm)” è premiato come miglior disco dell’anno nel Top Jazz 2010 e come miglior album in Italia da Jazzit Awards. Miglior ancia 2011 referendum musica jazz e miglior sax tenore Jazzit Awards. Miglior musicista europeo 2011 Academie Jazz Française. Nel 2011 esce per CAM Jazz il disco Monknroll che in Francia avrà un enorme successo e porterà il quartetto in tour mondiale. Esce 4 anni dopo This Machine Kills Facists, omaggio a Woody Ghutrie e nell’ottobre 2020 esce per CAM Jazz l’album Zorro. Nel 2022 è uscito l’album Potrait of Tony (Parco della Musica Records), dedicato al clarinettista, sassofonista e pianista di origine siciliane Tony Scott.

Danilo Gallo

Nato a Foggia nel 1972, suona il contrabbasso, il basso elettrico, il basso acustico, le balalaike basse, il liuto contrabbasso. E’ membro ed emanazione del collettivo El Gallo Rojo Records (www.elgallorojorecords.com) Gallo vanta collaborazioni con numerosi musicisti, tra i quali: Uri Caine, Cuong Vu, Marc Ribot, Gary Lucas, Chris Speed, Rob Mazurek, Steven Bernstein, Elliot Sharp, Anthony Coleman, Ben Perowsky, Jim Black, Ralph Alessi, Tom Rainey, Angelica Sanchez, Mike Patton, Napoleon Maddox, Jessica Lurie, Alexander Balanescu, Bob Mintzer, Benny Golson, John Tchicai, Famoudou Don Moye, Steve Grossman, Enrico Rava, Cristina Dona', Giovanni Falzone, Pietro Tonolo, Giancarlo Schiaffini, Enzo Favata e, ovviamente, Francesco Bearzatti. Danilo Gallo ha vinto il Referendum indetto da Musica Jazz "Top Jazz 2010" come miglior bassista.

Stefano Tamborrino

Ha iniziato a suonare nel 2000, all’età di 19 anni, da allora ha proseguito il suo percorso musicale da autoditatta, cosa che ha favorito la creazione di un suo stile più personale e unicamente dettato dall’istinto. Notevoli sono le sue sessioni di studio con musicisti affermati e di riconosciuto talento, tra cui Stefano Bollani, Ares Tavolazzi, Chris Speed, Louis Coole, Gianluca Petrella, Area e gli Hobby Horse, con i quali è giunto alla pubblicazione del suo sesto album che, a sua volta, s’inserisce in una lista di oltre 40 dischi prodotti solo nel corso degli ultimi anni. Dal 2017 è entrato a far parte del trio del sassofonista americano David Binney, con cui ha tenuto concerti negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone. Nello stesso anno ha avviato un’intensa attività compositiva che lo ha portato alla creazione di quattro distinti progetti in qualità di leader.