Lo street food italiano e quello internazionale si incontrano al Novi sad con Truck’n’Food Festival

Mai come nel momento storico in cui viviamo sono state messe in discussione quelle che pensavamo essere certezze granitiche sul mondo del cibo e della cucina, mai come ora servono punti di riferimento per orientarsi nel mutevole mondo dell’enogastronomia; per dare risposte certe e capisaldi su cui poter contare, torna a Modena la nuova edizione di Truck’n’Food Festival, appuntamento ormai storico per il calendario eventi della città di Modena, anche quest’anno in programma al Parco Novi Sad, dal 26 al 28 Maggio 2023. Tante le novità ma anche gli intramontabili grandi classici, come le specialità siciliane dolci e salate de La Sicilia di Serafino, gli arrosticini e i fritti ascolani di Cerquatonna e le bombette pugliesi di Al Fuso Pugliese.

Immancabili gli hamburger nelle versioni tradizionali come quelli di Fassona e di carne irlandese portati da Rock’n’Burger o farciti di carne di black angus, che si potranno gustare da Black Angus, nomen omen; per chi non vuole rinunciare all’iconico hamburger ma ha voglia di sperimentare una versione più sfiziosa, da Road-Burger Bistrò potrà assaggiarli con la carne di asino, così come da Billi’s Street Food si potranno trovare gli hamburger di maremmana e di pulled pork.

Chi ama sperimentare i piatti tipici delle varie regioni italiane, non potrà poi perdersi i carciofi alla giudia e i fiori di zucca di Domus Carciò o i panini toscani preparati da Al Toskano, senza dimenticare la tipica porchetta di Ariccia che si potrà trovare Al Chioschetto.

Per chi non rinuncia ai piatti tradizionali ma in chiave street, da Pasta Royal potrà assaggiare le loro specialità di pasta fresca come le lasagnette, mentre per la modenissima accoppiata tigelle&borlenghi bisognerà far tappa dagli Sborlengati on the Street.

Per accontentare anche chi voglia approfittare di questa ghiottissima occasione per degustare piatti di oltreoceano e farsi inebriare dai profumi e dai gusti di cucine lontane, gli amanti della cucina sudamericana potranno godere delle prelibatezze venezuelane di La Reina Pepiada, qui in versione gluten free mentre gli estimatori della cucina orientale potranno degustare i profumatissimi Gyoza, i tipici ravioli giapponesi proposti da Va Gina. Non mancherà una chiusura in dolcezza, grazie al gelato artigianale e alle altre leccornie dolci come macarons e waffles preparati da Cioccolateria Biolzi.

Se ancora questo giro del mondo di sapori non fosse abbastanza, da Truck’n’Food Festival a Modena anche fiumi di ottima birra ad accompagnare questo viaggio tra i sapori di Italia e del mondo, il tutto naturalmente sulle note dell’accompagnamento musicale curato da Radio Stella.

Truck’n’Food Festival è come sempre organizzato da SGP Grandi Eventi, con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di Radio Stella come Media Partner.

Per chi quando si parla di cibo vuole certezze, appuntamento imperdibile da venerdì 26 dalle ore 18.00 alle 24.00, sabato 27 e domenica 28 maggio dalle ore 12.00 alle 24.00 al Parco Novi Sad di Modena, in via Bono da Nonantola.