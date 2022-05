Truck’N’Food Festival, il cibo da strada torna ad animare il parco Novi Sad

I food truck da tutta Italia hanno già acceso i motori per darsi appuntamento al Parco Novi Sad di Modena per Truck’N’Food Festival, l’evento di street food organizzato da SGP Grandi Eventi al Parco dal 20 al 22 maggio, per un weekend di scoperte gastronomiche, musica e ottima birra.

Grandi protagonisti saranno gli immancabili hamburger, in tante versioni gourmet in grado di accontentare tutti i palati: da Happy Train quelli di ottima chianina, da arts burger con la pregiata fassona, e per non lasciare a bocca asciutta gli intolleranti al glutine, Thunderontheroad li proporrà anche gluten free; Ciccio Smoke ne propone una stuzzicante versione affumicata grazie al pulled pork, mentre da Osteria Errante una versione più leggera con il pollo.

Street food è anche sinonimo di fritture di alta qualità, e a Truck’N’Food Festival saranno presenti le migliori: quelle di pesce di Kitchen Rebel e di Baccadillos, il frittino di carne e di formaggio di Pepita, mentre le verdure e le classiche olive si potranno gustare da Cerquatonna.

Spazio anche a specialità estere e regionali, dal panino con spalla di cinta senese preparato da Porco Brado alle piadine di alta qualità che si potranno trovare da Piadineria Selvaggia, fino ai tortellini fritti di Van Gourmet. Continuando il viaggio nelle regioni del gusto, da Puglia Street Food si potranno assaggiare i grandi classici della cucina pugliese come panzerotti e le intramontabili orecchiette, sarà invece Regrill a proporre le intramontabili bombette; L’Immenso della Sicilia sarà ambasciatore delle delizie della terra siciliana con cannoli, cassatine e arancini.

Per chi non fosse ancora soddisfatto dei sapori nostrani, un tuffo oltreoceano con la cucina indiana di Indian Street Food, oppure i sapori sudamericani con i piatti argentini proposti da Osteria Argentina.

Non si può menzionare lo street food senza concedere una menzione d’onore alla birra, insostituibile refrigerio per le prime calde serate della bella stagione e che sarà protagonista del weekend accompagnando le eccellenze della cucina nazionale ed internazionale al Truck’N’Food Festival.