"Tu sei la stella", il coro de I Violenti Piovaschi per la Romagna

I Violenti Piovaschi vi chiamano a una serata solidale con le popolazioni colpite dalla recente alluvione in Romagna. Oltre alle canzoni del loro repertorio, offriranno all'asta le originali bandiere handmade (e heartmade) di Nottambula 2023, il corteo festoso che ha invaso il centro storico di Carpi il 22 aprile scorso con canti, musica, letture e performance.

Appuntamento il 31 maggio, dalle 19 al Circolo Mattatoyo, per un aperitivo a base di pizza e tigelle con affettato (anche in versione vegetariana e vegana). Dalle 21:30 Cantata benefit dei Violenti Piovaschi, a seguire Asta delle bandiere di Nottambula e microfono aperto per chi vuole leggere, suonare o cantare.

Tutto il ricavato della serata, in collaborazione con il Circolo Arci Mattatoyo, sarà devoluto alle Brigate di Solidarietà Attiva, presenti in Romagna fin dal primo giorno di emergenza. L'ingresso è a offerta libera in solidarietà alle popolazioni romagnole.

Il Mattatoyo è in via Rodolfo Pio 4, in centro storico a Carpi. Ingresso con tessera Arci (si può fare all'ingresso al costo di 5 €). Info: https://www.facebook.com/CircoloMattatoyo e https://www.facebook.com/iviolentipiovaschi

Chi sono le Brigate di Solidarietà Attiva

Le Brigate di Solidarietà Attiva (BSA) sono un'associazione nazionale di volontariato nata nell’aprile 2009 in occasione del terremoto in Abruzzo, quando volontari da tutta Italia accorsi spontaneamente e senza passare da organizzazioni, si trovarono a costruire e gestire tre tendopoli assieme agli abitanti del luogo

L’esperienza dell’Abruzzo è stata il collante che ha portato alla nascita di 18 associazioni territoriali e nuclei operativi presenti su tutto il territorio nazionale, unite nella Federazione Nazionale delle Brigate di Solidarietà Attiva.