"Tutti giù nel parco", A Carpi gli appuntamenti tra musica e cultura

Come ogni anno, anche questo, il Presidio Libera Peppe Tizian è riuscito ad organizzare "Tutti giù nel parco!", un progetto a cura della Consulta Cultura del Comune di Carpi per valorizzare i parchi cittadini come luoghi d'incontro, cultura, aggregazione. Per far fronte alle misure di sicurezza da adottare causa Covid, gli eventi si svolgeranno tutti al parco Berlinguer (zona Magazzeno), con il dovuto distanziamento, e per garantirlo sarà necessaria la prenotazione per poter accedere agli spettacoli, ma saranno sempre gratuiti.

Programma

Martedì 18 agosto, ore 21.00

"Brava" - Omaggio a Mina

Extras feat. Elena Giardina

Giovedì 20 agosto, ore 21.00

In"Vito" in cucina

Talk comico con Vito e Pier Luigi Roncaglia (Tecnologo Alimentare)

Martedì 25 agosto, ore 21.00

Erica Mou "Nel mare c'è la sete" - Tour

Mercoledì 26 agosto

Ore 21.00

Paesaggio, Arte e Natura nel territorio di Carpi

Conferenza con proiezioni di Medardo Pellicciari

Ore 22.00

Margherita tra le stelle

Storia di Margherita Hack

Di e con Claudia Bulgarelli

Accompagnamento musicale di Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti

Venerdì 28 agosto, ore 21.00

Tupamaros - Il ritorno Tour

Sabato 29 agosto, ore 21.00

Se vince la Mafia

Incontro con Davide Mattiello, presidente Fondazione Benvenuti in Italia

Intervento musicale di Gianluca Magnani

Mercoledì 2 settembre, ore 21.00

Fuori posto

Spettacolo di canzoni e cabaret

Di e con M. Giulia Campioli, Elisa Lolli, Marco Sforza

Venerdì 4 settembre, ore 21.00

Remedios

Quartetto ibrido flamenco afro jazz