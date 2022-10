"Tutti pazzi per Halloween", una festa da brividi a San Felice

Lunedì 31 ottobre a San Felice sul Panaro ci sarà una grande festa da brividi che interesserà il centro storico del paese dal nome “Tutti pazzi per Halloween”. Si comincia alle 17 con “Dolcetto o scherzetto”, tour accompagnati con partenza da piazza del Castello. Sempre dalle 17 “Letture da brividi” in via Ascari, a cura di “Tra le note e vinili”. Ancora dalle 17 i più ardimentosi potranno inoltrarsi nella “Valley cemetery”, percorso horror in piazza Matteotti.

E gli stessi cuori impavidi sono attesi, di nuovo dalle 17, dai giochi paurosi in Largo Posta. Dalle 18, nel parco dei Marinai e in viale Campi, “Horror disco party”, dj-set staff dei ragazzi. Ma ci saranno anche, dalle 17, in centro storico lo street food di Halloween con merende e bevande a tema, una postazione per selfie mostruosi nel Parco dei Marinai e in viale Campi, truccabimbi horror in via Mazzini e la premiazione del concorso delle tre zucche intagliate più mostruose.

Ai tre vincitori andranno buoni acquisti offerti dalle Botteghe di San Felice. È gradito il travestimento per tutti i partecipanti. L’evento è patrocinato dal Comune di San Felice sul Panaro e realizzato in collaborazione con Botteghe di San Felice, Pro Loco, associazione “Colla, fili e fantasia”, staff dei ragazzi di San Felice, associazione “Crescere Insieme”.