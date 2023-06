"Tutti a tavola!" e "Scenari", bis di teatro a Pavullo

Domenica 11 giugno doppio appuntamento teatrale a La Ca'sa delle Arti di Pavullo nel Frignano. Alle ore 17 sarà di scena la Compagnia dei Giovani Interpreti, bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni con lo spettacolo “Tutti a tavola!” scritto, diretto e presentato da Andrea Ferrari. Protagonisti, Amelia Tintorri, Amerigo Ferrara, Aurora Orlandini, Gemma Ferrari, Thomas D'Angelo e Tommaso Ferrari. I testi, rapportati all'età anagrafica degli interpreti, affrontano tematiche importanti come la Costituzione italiana, gli imbrogli, l'importanza della Scuola, dello studio e del pensare. Inoltre, per gli amanti dell'opera lirica sarà presentata una riproposizione dell'aria “Nessun dorma” tratta dalla Turandot di Puccini.

Alle ore 19 invece, il sipario si alzerà sulla Compagnia dei Giovani Adulti, interpreti adolescenti e adulti che porteranno in scena lo spettacolo di Autori vari “Scenari” dal latino "spazio per la scena" termine coniato in epoca rinascimentale, quando il Teatro italiano visse uno straordinario momento di attività con la nascita della Commedia dell'Arte dove Arte, stava per mestiere. Protagonisti, Daniele Rossi, Enea Lami, Federica Cadegiani, Francesca Mattioli, Letizia Mosoch, Marco Tadolini, Rosa Rossi, Rosa Maria Di Cicco e Sofia Rastelli. Ideazione, direzione e presentazione sono affidati sempre ad Andrea Ferrari, responsabile didattico della Scuola di Nuova Didattica Teatrale che quest'anno compie il suo 20° anno di attività e che, per l'occasione, ha visto l'inaugurazione del corso di Pavullo in collaborazione con La Ca'sa delle Arti. Oltre al processo di memorizzazione, è importante, per un interprete, apprendere il rapporto con lo spazio scenico, la costruzione fisica e psicologica del personaggio, l'importanza dell'articolazione verbale, la proiezione della voce, la fonetica, la respirazione, il tutto supportato dalla fantasia. Il percorso degli interpreti è iniziato nell'Ottobre scorso. Per tutti, si tratta di una vera e propria "prima volta" sul palcoscenico.

È possibile prenotare i biglietti, il cui importo è di minimo € 5,00 a sostegno dell'arte locale, telefonando ai numeri 0536 793236 – 333 7633959. Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2023-2024 alla Scuola di Nuova Didattica Teatrale. Per tutte le informazioni: www.andrea-ferrari.info