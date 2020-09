"Tutto nel mondo è opera!", a Modena il concerto della masterclass di canto Oper Im Berg di Salisburgo

Questa settimana 14 ragazzi provenienti da ogni parte del mondo - in Italia per conoscere e approfondire il repertorio operistico - stanno frequentando una splendida masterclass di canto e interpretazione qui, a Modena. Vengono da Cina, Giappone, Moldavia, Argentina, Ukraina, Polonia, Germania, Turchia e naturalmente Italia.. Perché "tutto nel mondo è opera!"

Un piccolo segno di come, nonostante tutto, il nostro paese e la nostra città siano ancora un punto di riferimento in campo musicale (e non solo!). La masterclass, tenuta dai maestri Ingo Kolonerics, basso e Intendant del Festival Oper Im Berg di Salisburgo e Stefano Seghedoni, (accompagnata al pianoforte dal M°Federica Cipolli), ha l'obiettivo di aiutare i giovani cantanti nell'interpretazione di un ruolo, preparandoli al futuro debutto in teatro.

Si potranno ascoltare i risultati del lavoro di questa settimana in un concerto speciale, sabato 12 settembre ore 21, nella Sala di Santa Scolastica del complesso di San Pietro (Via San Pietro 1) a Modena.

Ingresso libero su prenotazione obbligatoria a modenamusica@gmail.com o tel. 3394706734. Mascherina obbligatoria in linea con le disposizioni Covid.