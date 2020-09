"Ultima perfezione", Fmav presenta la prima mostra personale di Quayola in Italia

Apre al pubblico il 18 settembre, in occasione del festivalfilosofia 2020, Ultima perfezione, prima personale dell'artista Quayola in un’istituzione italiana, a cura di Daniele De Luigi. Prodotta da Fondazione Modena Arti Visive in collaborazione con la galleria Marignana Arte di Venezia, la mostra ruota attorno all’idea di perfezione e al suo significato nella storia dell’arte occidentale.

Quayola si confronta con la tradizione artistica e la ripensa attraverso le più avanzate tecnologie contemporanee, ripercorrendo capolavori classici, moderni e barocchi e applicandovi algoritmi che vanno alla ricerca dei canoni considerati universali di armonia e bellezza. Le regole codificate dalla storiografia e dalla critica vengono renderizzate in set di informazioni, che assumono una valenza inedita e originano nuovi codici estetici.

Prenotando su Vivaticket il biglietto, sarà possibile accedere anche alla mostra Mario Cresci. La luce, la traccia, la forma. Non è previsto un momento inaugurale causa restrizioni indicate dalle misure preventive alla diffusione del Covid-19. Per le giornate del festivalfilosofia (18-20 settembre 2020) l'ingresso alla mostra sarà libero. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2021.

La mostra sarà visitabile nei seguenti giorni: mercoledì, giovedì e venerdì: 11-13 / 16-19; sabato, domenica e festivi: 11-19; durante festivalfilosofia 18 e 19 settembre: 9-23; 20 settembre: 9-21. Il costo del biglietto unico Quayola + Mario Cresci è intero € 6,00 e ridotto € 4,00. L'ingresso libero è libero ogni mercoledì, la prima domenica del mese e durante festivalfilosofia. Dal 26 settembre, sono previste visite guidate ogni sabato alle ore 17.30.

Per ulteriori informazioni contattare tel. +39 059 2032919; biglietteria@fmav.org oppure consultare il sito www.fmav.org.