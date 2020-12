"Il murales: nascita di un'idea", ultimo appuntamento con il progetto dedicato all'Eccidio delle Fonderie

Un percorso partecipato di idee per un intervento di arte urbana sul 9 gennaio: se ne parla nell’ultimo appuntamento del progetto “9 gennaio, oggi” in programma venerdì 4 dicembre alle 17.00 in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Arci Modena, dal titolo “Il murales: nascita di un’idea” con gli interventi di Simone Ferrarini del Collettivo Fx, Serena Lenzotti di Arci Modena, coordina Alessandro Romagnoli di Modena Sobborghi.

9 gennaio, oggi nasce da un’idea del Collettivo Fx ed è un progetto di Attivazioni a cura di Arci Modena, Cgil Modena, Modena Sobborghi, Città Futura in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali UNIMORE e con il contributo di Fondazione di Modena. Inizialmente in presenza, il ciclo di incontri si è spostato sul web nel rispetto delle attuali norme contro la diffusione del Covid-19 e vuole essere una riflessione collettiva e partecipata su memoria, futuro, diritti, lavoro, rigenerazione urbana, arte pubblica, cittadinanza attiva.