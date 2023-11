"Ultras". Una mostra fotografica di Andrea Rigano sui muri del Braglia

A partire da lunedì 20 novembre, in viale Monte Kosica lato Stadio Braglia e sul cavalcavia Cialdini lato rotatoria con via delle Suore, sarà possibile imbattersi in fotografie di grande formato realizzate da Andrea Rigano nel corso degli anni. Utilizzando alcuni spazi di affissione 6x3 della città di Modena, Ultras ripercorrerà alcuni dei temi che caratterizzano questa contro cultura, come la storicità, il rispetto tra tifoserie, i cori e gli slogan, ma anche gli scontri con le forze dell’ordine, le diffide e i daspo, senza tralasciare la denunica al calcio moderno. Non mancherà un omaggio alla tifoseria di casa, un maxi collage che troverà collocazione nella zona di ingresso allo stadio della curva della tifoseria modenese, per ricordare e sottolineare il lungo gemellaggio che da anni unisce la curva gialloblù a quella veneziana.



La mostra Ultras di Andrea Rigano sarà visibile a partire dal 20 novembre e sarà realizzata in occasione di ASSEDIO. Contro culture e spazio pubblico. Una due giorni curata da Urbaner e organizzata da Amigdala per il prossimo 2-3 dicembre, negli spazi dell’ex Ospedale Estense, fiera di editoria di settore che ospiterà più di 30 espositori tra italiani e stranieri con un focus che cerca di attraversare alcune delle culture urbane più diffuse tra writing, skateboard, ultras e musica hc. Non mancheranno incontri e presentazioni, mostre e concerti.



Per informazioni e approfondimenti potete consultare il sito assedio.urbaner.it e seguire i canali social di Urbaner.

Andrea Rigano aka Rigablood

Fotografo professionista dal 1997 e autore di 3 libri: “Lungo La Strada”, “#westand” e “We Kill What We Love”. Fondatore e direttore responsabile di Salad Days Mag dal 2009 ha lavorato per diverse agenzie fotografiche nazionali. I suoi lavori sono stati pubblicati sulle migliori riviste italiane di skateboard, snowboard, surf, bmx, musica e lifestyle, su quotidiani nazionali e diversi libri a tema tra cui il monumentale ‘The Street Is Watching’. Ha collaborato con diversi brand di streetwear ed etichette discografiche. Ha partecipato a mostre fotografiche sia collettive che personali. Predilige la fotografia di strada e quella di azione in generale.