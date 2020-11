Un caffè (virtuale) con l'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling

Fino a lunedì 9 novembre è possibile prenotarsi per partecipare a “Un caffè con l’ambasciatore 2.0”, un dialogo pubblico in italiano, on line, con Viktor Elbling, ambasciatore tedesco in Italia, in programma mercoledì 11 novembre, alle 17, sulla piattaforma Zoom.

L’incontro è promosso dall’Ambasciata della Repubblica federale tedesca, in cooperazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il centro Europe Direct del Comune di Modena, in occasione della presidenza della Germania del Consiglio dell’Unione europea, attualmente in corso, e dell’anniversario della caduta del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989.

Per partecipare all’incontro è possibile registrarsi entro lunedì 9 novembre, via mail, scrivendo all’indirizzo dell’Ambasciata (ufficiostampa@rom.diplo.de), per ricevere il link per il collegamento, oppure al centro Europe Direct (europedirect@comune.modena.it).

L’incontro di mercoledì 11 novembre, sarà aperto dai saluti dell’assessora all’Europa e alla Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà. L’ambasciatore Elbling interverrà su temi che riguardano l’Unione Europea, illustrando anche le priorità del semestre di presidenza tedesca, e su argomenti bilaterali, dialogando con tutti i cittadini interessati.

L’appuntamento modenese di “Un caffè con l’ambasciatore” fa parte di una serie di incontri digitali che Viktor Elbling tiene in diverse città italiane, organizzati dall’Ambasciata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con la rete dei centri Europe Direct.