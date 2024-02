Un incontro per ricordare l'economista e politico Giulio Santagata

Indirizzo non disponibile

Gli amici lo hanno sempre conosciuto come Zuli ed è questo il titolo scelto per l’iniziativa in ricordo di Giulio Santagata, economista, parlamentare e ministro nell’ultimo governo Prodi scomparso il 5 gennaio a 74 anni, che si svolge venerdì 16 febbraio, alle 17, all’Auditorium Marco Biagi a Modena.

All’appuntamento pubblico, promosso dal Comune di Modena insieme alla famiglia, partecipano il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi e l’ex ministro Pierluigi Bersani che dialogheranno con il giornalista Luca Bottura.

Originario di Zocca, Santagata è stato ministro per l’Attuazione del programma tra il maggio 2006 e il maggio 2008 dopo aver diretto l’esperienza innovativa dalla “Fabbrica del programma” avviata nel 2005, alla base della coalizione dell’Unione che vinse le elezioni del 2006. L’iniziativa si riallacciava all’esperienza dell’Ulivo di dieci anni prima, quando Santagata divenne consigliere economico del presidente del Consiglio Romano Prodi dopo essere stato, in precedenza, dirigente della Regione Emilia-Romagna e della società Promo. Santagata è stato anche parlamentare per tre legislature, tra il 2001 e il 2013.