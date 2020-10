"Un passo dopo l'altro", Lorenzo Tosa presenta il suo nuovo libro al Cinema Victoria

Venerdì 16 ottobre alle ore 21.00 al Cinema Victoria, si terrà la presentazione del libro "Un passo dopo l'altro" del giornalista Lorenzo Tosa. Conduce la serata Vincenzo Malara.

L'incontro si terrà presso la sala 9 del cinema, ed essendo i posti limitati, la prenotazione è obbligatoria ed effettuabile all'indirizzo di posta elettronica prenotazionimondadorivictoria@gmail.com.

Il libro

È l’alba di una calda giornata di quasi estate. Un treno corre verso sud, ultima tappa di un lungo viaggio che ha portato un giovane giornalista attraverso l’Italia, i suoi volti, le storie di donne e uomini noti e meno noti: un’amicizia che affonda le radici in uno dei capitoli più atroci della Storia; un ragazzino in lotta contro il cambiamento climatico in un piccolo paese del Meridione; un papà che affronta due volte il Coronavirus, da medico e da paziente; la calciatrice della Nazionale alle prese con un segreto troppo a lungo negato. Insieme a queste, altre vite di ordinaria umanità e straordinaria bellezza salgono e scendono idealmente e fisicamente dal treno, raccontandosi stazione dopo stazione. Per arrivare laggiù, in quella terra di frontiera dove, vent’anni fa, uno sconosciuto sindaco calabrese ha immaginato un luogo in cui si incrociano popoli, nazioni, diritti, solidarietà.



Da Liliana Segre a Mimmo Lucano, unendo i punti di ognuna di queste vicende apparentemente lontane, Lorenzo Tosa, giornalista e scrittore, ricompone la mappa ideale di un’Italia che resiste al degrado civile e culturale in cui è inciampata e ci restituisce, contro ogni evidenza, il senso più profondo dell’essere umani.

L'autore

Lorenzo Tosa, 37 anni, giornalista professionista, da anni si occupa di comunicazione politica e social come consulente, copywriter e addetto stampa. Collabora in Italia con "The Post Internazionale" e in Francia con "Radici". Nel gennaio del 2019 ha lanciato il suo blog, "Generazione Antigone": una piazza virtuale in cui racconta le vite di donne e uomini noti e meno noti che, con atti di eroismo o piccoli gesti quotidiani, contribuiscono a costruire un'Italia e un mondo antirazzista, antifascista, antisessista, in difesa dei diritti umani e civili.