Mostre. Il Collettivo FX presenta "Una immane raccolta di merci"

Civica 15a presenta, con la collaborazione di Collettivo FX, una mostra dal titolo "Una immane raccolta di merci". È una proposta culturale che vuole fornire strumenti critici adeguati e storicamente fondati per intervenire nel dibattito pubblico sui modelli di sviluppo fallimentari emersi nella società italiana negli ultimi decenni. Il progetto espositivo propone i lavori del Collettivo Fx a sostegno di due battaglie sociali, una a Reggio Emilia e una a Modena, per contrastare la costruzione di un Superstore e di un Polo logistico.

Il Collettivo di artisti le ha accompagnate da vicino e offerto non solo visibilità comunicativa, ma anche spunti di riflessione sui temi principali delle proteste attraverso un percorso artistico di opere che vengono proposte al pubblico per riflettere insieme sulle contraddizioni della società dei consumi. Le merci richiedono luoghi, spazi e infrastrutture sempre più grandi per la produzione, la distribuzione e la vendita. Da tempo hanno soverchiato e rimpiazzato le piccole botteghe artigiane, i mercati di prodotti freschi del territorio e il magazzino dei tempi passati di dimensioni normali. I centri commerciali e i poli logistici sono la più recente drammatica testimonianza del cambiamento, anche se i primi – come vediamo ormai da qualche anno nelle città americane - sono già in declino nella guerra tra commercio tradizionale ed e-commerce, il cui esito sarà la selezione di un vincitore e molti caduti sul terreno a causa delle perdite economiche, di suolo, che la cementificazione avrà reso irrecuperabile, e di posti di lavoro.

Il Collettivo FX è formato da un gruppo di artisti italiani che operano prevalentemente negli spazi pubblici. Ogni volta che ne hanno l’occasione, amano mantenere aperto il dialogo con le persone che abitano i luoghi in cui presentano le loro opere, coinvolgendole tanto nella progettazione quanto nella realizzazione degli interventi; comprendere infatti il contesto che li circonda e interagire con chi quotidianamente lo vive, è una delle caratteristiche principali del lavoro di questo Collettivo. I componenti di FX hanno fatto a ritroso il percorso di molti artisti che dipingono in strada: provengono infatti da una formazione accademica e di impegno in studio e hanno deciso solo dopo aver abbandonato le rispettive carriere avviate con importanti gallerie, di operare nello spazio pubblico.

Il circolo ARCI Civica 15a ha rintracciato opere che erano state composte in varie occasioni e le ha radunate ed esposte, con l’allestimento di Fausto Ferri. Le opere sono state realizzate con il preciso scopo di sostenere le mobilitazioni di collettivi, comitati e sindacati di base che in Emilia Romagna, in particolare nelle provincie di Modena e Reggio Emilia, si sono opposti a politiche neoliberiste devastanti tanto per il territorio che per la società. Il Collettivo FX si impegna per valorizzare messaggi e proteste che troppo spesso sono penalizzati da campagne mediatiche finalizzate alla delegittimazione di chi si oppone a un modello di sviluppo dannoso e ormai sulla via del fallimento.

Tra sabato 12 novembre e mercoledì 7 dicembre il pubblico potrà visitare la mostra, dal mercoledì al venerdì dalle 17 alle 19 e dalle 16.30 alle 19.30 il sabato. L’entrata è gratuita. Info: Tel.335.171.6732