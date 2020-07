"Una mente superiore", il romanzo di esordio di Davide Lugli a San Felice sul Panaro

Martedì 28 luglio a San Felice sul Panaro, piazza Rocca, ore 21, sarà presentato il romanzo d’esordio di Davide Lugli “Una mente superiore” (Clown Bianco Edizioni). L’autore sarà presente all’iniziativa. L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione presso i negozi di San Felice (Il Fotografo, Drogheria Giberti, Forno Ferrari, Agenzia Sole Luna, I Capricci di Casa, Lina Gavioli Boutique, Tra le Note) o via e-mail a: cult@comunesanfelice.net. Per informazioni 0535/86320. E' obbligatorio indossare la mascherina, e si raccomanda di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio della presentazione.

Il libro di Lugli è un thriller mozzafiato ambientato tra Modena e provincia, con un assassino scaltro e imprendibile che si diverte a sfidare la polizia. Per il tormentato commissario Mauro Grilli e la sua squadra inizia così una corsa contro il tempo per stanare il killer e impedirgli di uccidere ancora. Ci sono insomma tutti gli elementi del giallo “con i fiocchi” nel romanzo “Una mente superiore” che tiene letteralmente avvinti alle pagine, fino al sorprendente finale.

Davide Lugli è nato a Carpi nel 1988. Per trent'anni ha vissuto a San Felice sul Panaro, luogo a cui è ancora profondamente legato. Negli ultimi due anni si è trasferito altrove, ma torna frequentemente nel suo paese d'origine, per far visita ai genitori e agli amici. Appassionato di gialli e thriller, nel 2019 ha partecipato al concorso letterario Caffè Maok vincendo due premi: miglior giovane autore e terzo miglior racconto. Nello stesso anno si è classificato terzo al concorso per inediti di GialloLuna NeroNotte con il romanzo “Con L’acqua alla gola”. A marzo 2020 è uscito il suo romanzo d’esordio “Una mente superiore”.