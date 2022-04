Unijunior Unimore, torna l'università per i più piccoli

Unijunior Unimore, l’Università dei bambini e delle bambine dell’Università di Modena e Reggio Emilia, è un progetto iniziato a Modena nel 2010 nato per mano dell’Associazione Culturale Leo Scienza (ex Fun Science) con l’ambizioso obiettivo di avvicinare i ragazzi allo studio di materie “importanti”, adeguando il linguaggio senza rinunciare ai contenuti, utilizzando strumenti semplici e noti al bambino/a come: l’esperienza pratica e il gioco. Unijunior Unimore fa parte della Rete Europea delle Children’s Universities.

Dopo una lunga pausa forzata a causa dell’emergenza Covid, Unijunior Unimore riparte a Modena sabato 9 aprile dalle 14 alle 18 a Modena, presso il Complesso Sant'Eufemia (largo Sant’Eufemia, 19). Sarà una giornata di spettacoli e lezioni, completamente gratuite, in compagnia degli scienziati pazzi di Leo Scienza e delle professoresse e professori di Unimore.



Le attività sono rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni, ma sorelline e fratellini più piccoli possono partecipare ai giochi all’aperto dell'Associazione Leo Scienza per i quali anche la barriera linguistica può essere più facilmente superata. Per questa ragione abbiamo pensato di invitare alla giornata anche i bambini e le bambine rifugiati dall’Ucraina diffondendo l’invito alle Associazioni di riferimento.

Il programma completo della giornata è consultabile a questo link.