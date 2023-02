Orientamento, due giornate per scoprire i cordi di laurea Unimore

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Ultimi giorni per iscriversi all’edizione 2023 di Unimore Orienta, l'open day dedicato alla presentazione dei corsi di studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia dell'anno accademico 2023-2024. La principale iniziativa di orientamento di Ateneo si terrà il 21 e 22 febbraio: in presenza, con lo stesso programma per entrambe le giornate e da remoto solo martedì 21 febbraio.

Gli appuntamenti in presenza di Unimore Orienta 2023 si terranno su quattro sedi: a Modena presso il Centro Servizi del Policlinico, la Sala eventi del Tecnopolo e il Complesso San Geminiano mentre a Reggio Emilia, presso Palazzo Dossetti.

Docenti, coordinatori didattici, operatori del servizio orientamento allo studio e studenti/esse universitari/e saranno disponibili a fornire tutte le informazioni utili su finalità formative e sbocchi occupazionali dei corsi di studio, nonché sulle modalità di immatricolazione, i servizi di supporto alla didattica e alla accoglienza disabili, l'offerta di servizi a studenti e studentesse e le opportunità di studio all’estero predisposti dall’Ateneo.

La prenotazione per entrambe le modalità di partecipazione è obbligatoria ed è aperta fino al 21 febbraio su www.unimore.it/ unimoreorienta/