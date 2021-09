Tedx, il team di Castelfranco Emilia è pronto per la I Edizione a tema "Upgrade"

Il team TEDxCastelfrancoEmilia annuncia la prima edizione il 19 settembre 2021 a Bosco Albergati. “Il format più famoso di conferenza nel mondo, arriva per la prima volta nel nostro territorio. Un evento indipendente sotto licenza TED, immerso in un contesto locale intessuto in un clima internazionale”.

UPGRADE è il tema con il quale TEDxCastelfrancoEmilia si presenta al pubblico: “Un concetto molto astratto ma allo stesso tempo estremamente concreto. Aumentare di grado si, ma esiste un compromesso?”. Quante volte magari è capitato di “volersi/doversi” migliorare, e fare appunto un passo avanti? Ma quanto questa spinta all’upgrade può costare in termini di sacrifici o talvolta di sali-scendi? La scelta di portare il TEDx a Castelfranco Emilia nasce per la volontà di sette ragazzi under 30 appassionati del mondo TED che desiderano diffondere idee di valore a beneficio della comunità.

L’iniziativa ha totalmente natura no-profit e la sua realizzazione è stata resa possibile grazie alla fiducia che hanno espresso le istituzioni locali. Sul palco porteranno le proprie “ideas worth spreading” otto speakers e un performer che, con i più poliedrici e interessanti punti di vista, spazieranno attorno a svariati ambiti, dalla cultura alla scienza, dalla tecnologia all’arte soffermandosi su temi di innovazione, nonché di attualità. Ciascuno di loro parlerà circa 15 minuti per presentare la propria visione sul tema dell’Upgrade e le registrazioni verranno poi distribuite direttamente sui canali TED e TEDx su Youtube.

Questi i nomi degli otto relatori: Lorenzo Ferrari (Personal branding consultant, fondatore di smarTalks e CleverAdv), Sahra Talamo (Docente di Chimica UniBo, Direttrice laboratorio BRAVHO e PI di RESOLUTION), Marc Heemskerk (Esogeologo, project manager di missioni analoghe), Le Coliche (Webstar e attori),CKibe (Illustratrice e streamer Twitch), Nicoletta Landi (Antropologa ed Educatrice sessuale), Matteo Fabbri (CEO di GoatAI e ricercatore UniMoRe), Giacomo Visconti (Insegnante e scrittore), KIRA (performer).

A seguire un aperitivo al tramonto per incontrarsi, conoscersi, confrontarsi tra speakers, pubblico, sponsors e tutti i volontari che hanno contribuito.

L'evento inizierà alle 15 e si concluderà intorno alle 18. I biglietti hanno un costo di 26 euro. Per ulteriori informazioni visitare il sito web oppure contattare tedxcastelfrancoemilia@gmail.com.

