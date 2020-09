Urban Nature 2020, Bioblitz al Parco della Resistenza

Una giornata alla scoperta di insetti, uccelli, piante, lumache, chiocciole e altri piccoli e grandi abitanti del Parco della Resistenza, domenica 4 ottobre dalle 9.00 alle 17.00, per il Bioblitz organizzato dal Gruppo Modenese Scienze Naturali e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con il patrocinio del Comune di Modena, all’interno della giornata “Urban Nature 2020” a cura di WWF in collaborazione con il Miur, Carabinieri e Anms.

Per il Bioblitz, che consiste nel cercare di identificare la maggior parte delle specie possibili in un arco di tempo, con l’aiuto di esperti, cittadine e cittadine, per completare il database delle biodiversità del Parco della Resistenza, sono previsti tre turni: dalle 9.30 alle 10.30; dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00 con ritrovo nell’area antistante l’ingresso della Polisportiva Morane (strada Morane 361 – Modena).

Ai partecipanti viene chiesto di presentarsi con 15/20 minuti di anticipo. Nei tre turni partiranno in contemporanea più gruppi di osservazione su questi argomenti: Insetti (due gruppi); Uccelli; Lumache, chiocciole e macroinvertebrati acquatici; Piante.

Sarà possibile, inoltre, partecipare al laboratorio didattico “La vita in una manciata di terra”, a cura di Andrea Gambarelli (Museo di Zoologia – Polo Museale Unimore) che guiderà grandi e piccini nell’osservazione diretta e al microscopio su schermo. I turni sono da otto partecipanti e della durata di 30 minuti con inizio alle 9.30; 10.30; 11.30; 14.00; 15.00; 16.00. Durante la giornata sarà possibile visitare una piccola mostra di insetti del luogo.

I laboratori si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme per il contenimento del Covid-19, interamente all’aperto e in caso di maltempo saranno annullati. Tutte le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria via mail a giovanna.barbieri@unimore.it indicando l’attività e l’orario al quale si vuole partecipare ed esprimendo, per il bioblitz, una preferenza per l’argomento. Si consiglia inoltre di scaricare il modulo/autocertificazione Covid dal sito www.entomodena.com per consegnarlo compilato in originale il giorno dell’evento.