"L'Usignolo d'Oro", al Teatro San Carlo il concorso canoro per giovanissimi

Sabato 7 maggio alle ore 20 si terrà, presso il Teatro San Carlo di Modena, lo storico concorso canoro “L'Usignolo d'Oro”. L'evento è stato pensato per essere una vetrina per giovanissimi talenti che si cimenteranno, per gioco o per passione, nell'arte del canto. I partecipanti sono tutti di età compresa tra 6 e 17 anni, suddivisi in 3 fasce d'età, e si esibiranno con brani editi e inediti.

Il concorso canoro L'Usignolo d'Oro, da quest'anno curato con attenzione dalla direzione Artistica Flower Terry Production di Reggio Emilia, è stato inserito nel Circuito dei Festival Internazionali; e già dalla prossima edizione ci potrebbe ssere la possibilità di avere una vetrina internazionale in vari paesi, creando gemellaggi con eventi simili.

Alla manifestazione modenese partecipano quest'anno una trentina di giovani ugole provenienti da ogni regione d'Italia e dall'estero. A tal proposito è doveroso menzionare che i tre finalisti del Festival Oldies Songs, tenutosi a Bucarest lo scorso 19 marzo, sono entrati di diritto nella finalissima de L'Usignolo d'Oro, e che allo stesso partecipano, sempre in arrivo dalla Romania, altri 11 concorrenti in erba.

(verranno selezionati nel pomeriggio sempre presso il teatro San Carlo dalle 15 alle 18.30 anche gli 11 concorrenti iscritti della Romania).

Durante lo svolgimento della serata finale, saranno presenti a Modena al Teatro San Carlo numerose emittenti radiofoniche e televisive, che renderanno il concorso canoro una vera vetrina di ampio respiro mediatico per la città e per i partecipanti. La giuria è composta da stimati e conosciuti professionisti del settore musicale.