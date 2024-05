Al via la terza edizione della rassegna "La città educativa" dedicata allo spazio del sapere

L'Università per la Terza Età di Modena continua il suo progetto di rinnovamento attraverso un’azione educativa e formativa che vede nella terza edizione della rassegna "La città educativa - Lo spazio del sapere", la sua azione documentativa e di testimonianza del consolidato rapporto con il territorio. Forte della risposta positiva che l'Università ha riscosso in questo anno caratterizzato dalla ricerca e dalla sperimentazione pedagogica e disciplinare, UTE ha individuato nel binomio spazio e sapere l'opportunità per proseguire il proprio percorso esperienziale in termini di spazio quale ambiente, laboratorio e officina, ove l'azione didattica, rivolta ad una utenza adulta e matura, possa orientarsi e attivarsi nelle diverse aree del sapere con sempre maggior consapevolezza e sicurezza.

Accanto al fattore tempo, che è stato oggetto di riflessione pedagogica e disciplinare, la componente spazio dunque contribuisce alla individuazione di una didattica flessibile, fluida e soprattutto ben focalizzata sulle buone pratiche. Il ricco programma della rassegna contempla interventi da parte di docenti universitari, personalità nel campo delle discipline scientifiche ed umanistiche e del mondo della cultura con l'obiettivo di informare, divulgare e soprattutto dialogare con il mondo della scuola, dell’impresa, dell'Università e dell'editoria in relazione alla educazione permanente.

Il programma

Sabato 25 maggio alle 10 prenderà il via la terza edizione della rassegna “La Città Educativa” dell’UTE, nella sede di via Cardinal Morone. In programma gli interventi del presidente, Prof. C. A. Sitta e del Rettore, Prof.ssa Carla Bertacchini. A seguire la lezione magistrale “Lo spazio del sapere nella pedagogia interculturale" del Prof. Michele Caputo (Prof. associato al Dipartimento delle Arti, sett. scientifico Pedagogia generale e sociale-UniBo). In conclusione, ponendosi ad un livello che coniuga e declina sia il sapere accademico, sia i momenti divulgativi, sempre però caratterizzati da una alta qualità, questa presentazione degli obiettivi e dei programmi della settimana di studi / ricerca e convivialità, ricapitola tutte le prospettive che intende porsi l’attività dell’UTE.

Il 27 maggio, sempre dalle 10, si terrà la conferenza "Modena città storica". L’iniziativa, curata dalla prof.ssa Franca Baldelli - Docente UTE, nota specialista in questo ambito, troverà, oltre ai percorsi di ricerca e alle avvincenti ricostruzioni documentarie, le modalità per condividere questo progetto che nel tempo approfondisce il rapporto UTE/Modena. A seguire si propone al pubblico la visione del docufilm "Un teatro esemplare", diretto dal dott. Davide Bulgarelli e prodotto dall’UTE. Il cortometraggio avrà la caratteristica di unire la fiction al documentario, ambientando, in alcuni scorci esterni e all’interno di alcuni palazzi storici della città di Modena, interpretazioni attoriali di brani legati alla storia della città. Saranno così ricoperti visivamente gli spazi e i luoghi di questa narrazione storica, in un clima di forte suggestione e di ricostruzione degli ambienti più nascosti o dimenticati.

Il 28 maggio alle 10 “Lo Spazio Letterario” sarà il tema affrontato dallo scrittore Prof. Marcello Fois, che in veste di autore, dialogherà con la Prof.ssa Elisabetta Menetti (UniMoRe) sul tema della lettura creativa e complessa, sul rapporto tra generazioni, sulle dinamiche familiari e sull’eterno e sofferto contrasto tra luoghi, spazi e persone. Il gruppo di lettura “G. Pederiali” UTE interverrà come testimone della lettura guidata dell’ultimo volume della saga I Chironi con quesiti, riflessioni e confronti, in relazione ad una scrittura avvincente, realistica che si intreccia e muove in un difficile equilibrio tra personaggi, ambienti e cornici storiche.

Sempre il 28 maggio, ma alle 16, appuntamento con "Laboratori didattici come spazio di apprendimento" a cura delle professoresse Carla Bertacchini, Chiara Panciroli e Anita Macauda. Gli stimoli e le sollecitazioni che il pubblico modenese potrà ricevere da questa occasione di confronto didattico e di informazione sui vivaci laboratori di ricerca - azione e di sperimentazione voluti con energia negli ultimi anni dall’UTE, sono molteplici. Il Laboratorio artistico, con le sue prospettive riguardanti l’intelligenza artificiale e molto altro saranno i temi e il fuoco centrale degli interventi del rettore dell’UTE, della prof.ssa Chiara Panciroli e della dott.ssa Anita Macauda e da altri colleghi.

Il 29 alle 17.30 appuntamento con "La didattica del canto", negli spazi dell'Auditorium Ghiaurov in via Selmi 81, a Modena. Protagonisti il Prof. Mario Sollazzo del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena-Carpi con la Corale Estense dell’UTE diretta dal maestro Marco Bernabei.

Il 30 alle 16 si tiene l'incontro "Space economy", ospite il Prof. Fabrizio Paltrinieri (UniMoRe) in dialogo con il Dott. Luigi Borghi, docente UTE. Saranno presenti alcuni giovani studenti dei Corsi di Laurea attivi nell’ambito dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI) di UniMoRe. Questi, insieme ad alcuni loro docenti, racconteranno, con la vivacità e la concretezza delle ricerche innovative e sperimentali i primi esiti di programmi avviati nel 2019 nei campi della robotica e del settore aerospaziale, nei quali l’Italia, e nello specifico il nostro territorio, sono all’avanguardia.

Ultimo appuntamento il 31 maggio con l'evento "Per una pedagogia dell'accoglienza - Accoglienti non si nasce, si diventa" a cura di Don Erio Castellucci, Arcivescovo della Diocesi di Modena. L'incontro toccherà un tema chiave sotto molteplici angolazioni, riguardo al nostro futuro di cittadini modenesi inseriti in un contesto sempre più problematico e “sfidante”.