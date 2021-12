Vaccino anti-Covid e bambini, un incontro online

La vaccinazione anti-Covid dei bambini, argomento quanto mai attuale e delicato, è al centro di un incontro formativo in video-conferenza in programma giovedì 23 dicembre, alle ore 21. L’appuntamento, organizzato da Unione e Ausl, intende chiarire dubbi o paure dei genitori di bimbi in età fra i cinque e gli undici anni, interessati ad approfondire la tematica: interverranno i medici Simonetta Partesotti, responsabile Pediatria di comunità dell’Area Nord dell’Ausl di Modena, e Stefano Zona, infettivologo della Pediatria di comunità di Carpi. Il “link” per collegarsi alla videoconferenza verrà inviato a chi si iscriverà a questo indirizzo: bit.ly/3oYMOxX.

Spiega Tamara Calzolari, Assessore a Sanità e Sociale del Comune di Carpi: «Abbiamo raccolto l'esigenza dei genitori dei bimbi di approfondire il tema, per affrontare i dubbi che possono insorgere, così abbiamo ritenuto utile promuovere questo incontro attraverso la collaborazione dei professionisti della pediatria di comunità, che ringrazio».

Aggiunge Stefania Ascari, Direttore del Distretto sanitario di Carpi: «Ben vengano queste iniziative, alle quali l'Ausl partecipa con entusiasmo, con l'obiettivo di informare correttamente i cittadini sulla vaccinazione anti-Covid. Riguardo la somministrazione ai più piccoli nel nostro distretto abbiamo avuto un'adesione molto alta e speriamo di continuare così. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i professionisti Ausl, in particolare la Pediatria di comunità, e i pediatri di libera scelta del territorio che ci sono accanto in questa importante tappa della campagna vaccinale».