Modena, Valerio Aprea legge Mattia Torre sul palco dei Giardini d'Estate

Continuano, sabato 10 luglio, gli appuntamenti ai Giardini Ducali di Modena nell'ambito della rassegna “I giardini d’estate”. Alle 21.00 Valerio Aprea, attore noto per “Boris” e “Smetto quando voglio”. porta in scena, in un assolo spietato ed esilarante al tempo stesso, “Colpa di un altro”, “Yes I can” e “Gola”, oltre a uno stralcio di “In mezzo al mare”, testi di Mattia Torre, autore, sceneggiatore e regista prematuramente scomparso a soli 47 anni nel 2019. Un recital che fotografa un paese in balìa di una fame atavica e votato inesorabilmente al raggiro, alla menzogna, al disperato inseguimento di un lusso sfrenato e delirante. Ad accompagnare la voce dell’attore, le musiche di Giuliano Taviani e Carmelo Travia composte per “Figli”, l’ultimo film scritto da Torre, David di Donatello 2021 e tre Nastri d’Argento 2020.

L’ingresso allo spettacolo costa 7 euro ed è necessario prenotare. Ci si può prenotare via mail (biglietteria@emiliaromagnateatro.com), presso la biglietteria del teatro Storchi (059 2136021) da martedì a venerdì dalle 10 alle 14; il sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16.30 alle 19, direttamente ai Giardini, la sera stessa, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La rassegna “I Giardini d’estate” è promossa dal Comune di Modena nell’ambito dell’Estate modenese 2021, e affidata per il secondo anno consecutivo a Emilia Romagna Teatro Fondazione; la rassegna è realizzata in collaborazione con il Teatro Comunale Luciano Pavarotti, con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera, e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Il programma completo è scaricabile dal sito del Comune: www.comune.modena.it/estate2021.