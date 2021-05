Valter Malosti ospite di SpazioF. Incontro con il nuovo direttore di ERT Fondazione

Valter Malosti è il nuovo direttore di Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Succede a Claudio Longhi, chiamato nell’ottobre scorso a dirigere il Piccolo di Milano. Regista, attore, produttore, programmatore e formatore, Malosti è stato per quasi 30 anni anima e direttore artistico della compagnia Teatro di Dioniso.

Nel 2017 ha ricevuto il premio internazionale Flaiano per la regia di Venere in pelliccia di David Ives. Dirige dal 2010 la “Scuola per attori” del Teatro Stabile di Torino. Il direttore di ERT Fondazione sarà ospite dell’incontro in programma domani pomeriggio alle 17 in diretta streaming allo SpazioF. Al centro della conversazione la riapertura dei Teatri, i programmi futuri di ERT e un’anticipazione di Earthbound, ovvero le storie delle Camille che debutta domani, martedì 25, al Teatro Storchi. Lo spettacolo è liberamente ispirato a Staying with the trouble, un testo della filosofa americana Donna Haraway.