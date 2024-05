In scena a Spezzano il flamenco di "Vamos adelante"

Sabato 25 maggio alle ore 21 in piazza Falcone e Borsellino serata live dedicata al baile flamenco. Un viaggio emozionale alla scoperta della danza e delle tradizioni andaluse. Per il secondo anno consecutivo la caratteristica piazza Falcone Borsellino di Spezzano si accenderà di suoni e colori in occasione dello spettacolo di flamenco Vamos Adelante organizzato dalla scuola di Balletto Dancing Time del GS Libertas Fiorano ASD con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Ospiti della serata Antonio Porro alla chitarra, Rafael Perea al cante, Francesco Perrotta al cajon (percussioni) e il ballerino e coreografo Rossano Tosi al Baile che insieme agli allievi e alle allieve della scuola accompagneranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta non solo di uno stile di danza ma di un’arte che si esprime attraverso i gesti, la musica e il canto. Dalle tradizionali e vivaci Sevillanas alla malinconica Farruca, passando dalla festosa Alegrias e dal folkloristico fandango fino alle Rumbas e Colombianas, palos dalle influenze caraibiche, le allieve “bailaoras” attraverso la gestualità delle mani e dei passi, comunicano gioia e dolore, amore e gelosia ed attuano un codice personale fatto di sguardi, di movimenti lenti o bruschi e di tacchi che colpiscono il suolo.

Dal 16 novembre 2010 il Flamenco è entrato a far parte ufficialmente delle arti universali. L’Unesco ha infatti inserito questa danza nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La scuola organizza durante l’anno corsi dedicati allo studio coreografico e stage periodici di tecnica per vari livelli: principianti, intermedio e avanzato.