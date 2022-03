Vasco e Dalla, Massimo Poggini racconta le loro storie a Carpi attraverso i suoi libri

Per la rassegna "Ne Vale La Pena", mercoledì 30 marzo alle ore 21 presso l'Auditrium "A.Loria" di via Rodolfo Pio 1 a Carpi, Massimo Poggini racconterà la storia di Lucio Dalla e di Vasco Rossi.

Il viaggio nel cantautorato italiano, partirà da due suoi libri “Lucio Dalla. Immagini e racconti di una vita profonda come il mare” edito da Bur Rizzoli e “70 volte Vasco. Storia di una rockstar” edito da Baldini+Castoldi.

Un doppio appuntamento per raccontare i protagonisti di una pagina fondamentale della musica d’autore italiana. Le canzoni, le emozioni e gli aneddoti di una storia indimenticabile.

Massimo Poggini (1955) e? un giornalista di lungo corso. A partire dalla seconda meta? degli anni Settanta ha intervistato tutti i piu? importanti musicisti italiani e numerose star internazionali. Ha lavorato per ventotto anni nella redazione di “Max”. Ha scritto i best seller Vasco Rossi, una vita spericolata e Liga. La biografia; oltre a I nostri anni senza fiato (biografia ufficiale dei Pooh), Questa sera rock’n’roll (con Maurizio Solieri), Notti piene di stelle (con Fausto Leali), Testa di basso (con Saturnino), Lorenzo. Il cielo sopra gli stadi. Per Baldini+Castoldi ha pubblicato Massimo Riva vive! (2019, con Claudia Riva). Per Rizzoli, ha pubblicato Vasco. Una vita spericolata (2008), Liga. La biografia (2009), Pooh. I nostri anni senza fiato (2009) e, con Maurizio Solieri, Questa sera rock ’n’ roll (2010). Ha fondato e dirige il sito Spettakolo.it.

La Rassegna Ne Vale La Pena è promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con BPER Banca, Radio Bruno e Mondadori Store e curata da Pierluigi Senatore.