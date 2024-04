Risate da operetta al Kinò Campus di San Cesario con "La vedova allegra"

L'operetta più famosa, romantica, divertente... in pillole! Non potete perdervi l'appuntamento con questa spiritosa versione de "La vedova allegra" di Lehár, in programma il 5 maggio nello spazio polifunzionale Kinò Campus di San Cesario alle 17.

Lo stato di Pontevedro ha grandissime difficoltà economiche. Si cercherà allora di far convolare a nozze la ricca vedova Hanna Glawari con un compatriota pontevedrino, il conte Danilo, affinché la sua cospicua eredità risani le casse statali. Si scoprirà che i due furono fidanzati in gioventù, divisi dalla famiglia di lui, e forse il loro amore è ancora vivo...

Nel ruolo del titolo si esibirà il soprano Chisako Miyashita, mentre Maurizio Tonelli sarà Danilo. Completano il cast Giada Maria Zanzi (nei panni di Valencienne) e la pianista Giovana Ceranto. Per ulteriori informazioni: info@kinocampus.it.