"I venerdì di Santa Maria" l’ultimo appuntamento con “Spilamberto e l’Inquisizione"

Giunge a conclusione la rassegna “I venerdì di Santa Maria” all’interno dell’Ex Chiesa di Santa Maria, la Casa della cultura e delle arti. L’iniziativa, iniziata lo scorso febbraio, è a cura di Criseide Sassatelli, Presidente Associazione N.A.S.CO.

Venerdì 24 novembre in programma l’ultimo appuntamento con la Conferenza “Spilamberto e l’Inquisizione. 1750, lettere e memorie dalle Carceri del Sant’Uffizio”.

Nel corso della serata verrà affrontato un delicato e complesso argomento di epoca cinquecentesca: l’impatto del Sant’Uffizio (Inquisizione Romana) sulla vita quotidiana di una ristretta Comunità come quella di Spilamberto. Verranno scoperti alcuni casi di rilevante interesse e le modalità degli inquisitori di intervenire, con mezzi preventivi e repressivi, in ambito di fede e morale corrente: eresia, apostasia, bigamia, poligamia, stupro, sodomia ed usura. A parlare di tutto questo lo spilambertese laureato in storia Alberto Stefani.

Inizio incontro alle ore 20.45