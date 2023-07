Festa a Vignola nell'ultimo venerdì di luglio

“Estate a Vignola”, è ancora festa per l’ultimo venerdì di luglio. Venerdì 28 luglio sono in programma visite ai monumenti, uno spettacolo in piazza dei Contrari, artisti di strada, laboratori per bambini, bar e ristoranti aperti e un cielo di luci accese.

Alle ore 21.00, in piazza dei Contrari, per il cartellone di Etra Festival, il giornalista e conduttore televisivo Michele Mirabella intratterrà il pubblico di Piazza dei Contrari lo spettacolo “Curriculum”, un viaggio fantasioso da Dante a Pirandello, dalla prosa al cinema, dal varietà alla televisione, attraverso la vita vissuta fuori e dietro le quinte della scena teatrale. Racconti della sua vita professionale, artistica ma anche incontri, viaggi, malinconie e risate sono protagoniste del dialogo tra il conduttore e un’amica di scena, tutto accompagnato dalle musiche di Rocco Debernardis, clarinetto e Leo Binetti al pianoforte. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

In via Bonesi è in programma “Swing”, musica e ballo anni ’40 e ’50.

Alla libreria per ragazzi “Il Castello di carta”, alle ore 21.30, incontro con l’autore e illustratore Andrea Antinori dal titolo “Tra levrieri, lemuri e famose esplosioni”. L’incontro, gratuito, è pensato per le famiglie e i bambini con un’età superiore ai 6 anni.

Dalle ore 19.00, in Centro storico, in via Soli, il Ceas Valle del Panaro organizza un laboratorio gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “Giocolieri fai da te”. In piscina, musica dal vivo.

In occasione di “Estate a Vignola”, l’Amministrazione comunale ha aperto alle visite di cittadini e turisti l’ottocentesca Villa Tosi-Bellucci, la sede del Comune di Vignola, progetto dell’architetto Giuseppe Maria Soli con gli affreschi di Pietro Minghelli. Venerdì 28 luglio la visita è programmata per le ore 20.30. Ad accompagnare gli interessati sarà la sindaca del Comune di Vignola Emilia Muratori. I volontari della Consorteria faranno visitare l’acetaia comunale che si trova nell’altana della villa. La visita è gratuita, ma occorre prenotare entro mezzogiorno di venerdì via mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it.

Visitabili anche le mostre allestite a Palazzo Barozzi e alla Galleria Decò dedicate al grande architetto Jacopo Barozzi “Il Vignola” in occasione dei 450 anni dalla morte. Per visitare Palazzo Barozzi occorre prenotare via mail all’indirizzo palazzo.barozzi@gmail.com.