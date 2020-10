Modena Cento Ore, in Piazza Roma l'ultima tappa della ventesima edizione

Compie vent'anni la Modena Cento Ore, la gara internazionale di auto storiche che quest'anno percorrerà lo stivale dall'11 al 15 ottobre. La sfida, di importanza mondiale, conterà tre gare in pista e una dozzina di prove speciali in salita su strade chiuse al traffico; che avranno la particolarità di terminare, come di consueto, in quattro magnifiche città d'arte. Cinquanta automobilisti provenienti da tutto il mondo infatti partiranno da Villa Borghese, a Roma, nel pomeriggio di domenica; e tra prove, sfilate e appuntamenti culinari termineranno la loro sfida a Modena giovedì 15 ottobre.

Reduci da una giornata all'Autodromo Ferrari di Imola, gli automobilisti arriveranno intorno alle 17 in Piazza Roma, dove si terrà la presentazione delle vetture e un aperitivo. Alle 18 poi è prevista la cerimonia del podio, sul quale saliranno i vincitori della XX Edizione della Modena Cento Ore.

La serata si concluderà poi in Accademia Militare, a partire dalle ore 20.30, dove saranno fatte anche le premiazioni.