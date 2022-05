La scrittrice Veronica Raimo alla Biblioteca "Delfini"

Sabato 28 maggio, alle 18, nel chiostro di Palazzo Santa Margherita, la scrittrice Veronica Raimo presenta “Niente di vero”, il suo ultimo romanzo, candidato al Premio Strega. L’incontro, condotto dalla giornalista Anna Ferri, è a ingresso gratuito e si concluderà per chi lo desidera con un aperitivo (al costo di 5 euro).

La conversazione con la scrittrice romana è l’ultimo appuntamento di “Scrittrici InChiostro”, la rassegna di quattro incontri proposta nel mese di maggio dalla biblioteca Delfini, in collaborazione con Libreria Ubik di Modena.

“Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia e? finita, si dice. In realtà la famiglia se la caverà alla grande, come e? sempre stato dall’alba dei tempi, mentre sarà lo scrittore a fare una brutta fine nel tentativo disperato di uccidere madri, padri e fratelli, per poi ritrovarseli inesorabilmente vivi”. Sono le prime parole di “Niente di vero” (Einaudi, 2022), nel quale Raimo racconta in modo esilarante e feroce la sua famiglia disfunzionale, l’amicizia, il sesso, l’amore, l’essere genitori, parlando anche di scrittura e lettura e del rapporto tra vita e letteratura.