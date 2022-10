Veronica Raimo domenica al Forum Monzani per indagare "l'io invisibile di chi cerca se stesso"

Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani 2022, apre una strada nuova al romanzo di formazione. Presenta il suo "Niente di vero" (Einaudi) domenica 9 ottobre alle 17.30 al BPER Banca Forum Monzani di Modena in un evento in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. La Raimo racconta dei legami, delle perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa e disincantata esplode il ritratto sincero e libero di una giovane donna di oggi.

All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. In questa storia all'apparenza intima, c'è il racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può essere la famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. "Niente di vero" è la scommessa riuscita di curare le ferite ridendo

"Forum Eventi" è la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - che propone incntri con gli autori e le loro novità editoriali al BPER Banca Forum Monzani di Modena (via Aristotele 33). Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani