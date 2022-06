Si scaldano i motori per la IX "Vespata della Bassa"

Gli "Amici della Vespa" di San Possidonio ed la "Polisportiva Possidiese", sostenuti da CPL Concordia Soc. Coop., organizzano per giovedì 2 giugno la IX "Vespata della Bassa", un raduno di Vespa e moto di ogni età in Piazza Andreoli a San Possidonio.

Il ritrovo per le iscrizioni (al costo di 10 euro) è previsto per le ore 8.30 in Piazza Andreoli, dove sarà possibile fare colazione, aperitivo di benvenuto e ricevere le t-shirt dell'iniziativa. Alle ore 11.00 si partirà per il giro, mentre alle ore 11.30 è in programma una visita con aperitivo presso la sede di CPL Concordia. Alle 12.45 ci sarà il pranzo in compagnia presso Bastia. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, contattare il numero 333 2157877.