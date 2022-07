Vette, laghi e crinali. Tre escursioni mozzafiato in Appennino

Un weekend all’insegna dell’alta montagna e all’escursionismo puro, dei panorami d’alta quota, delle camminate sul filo di crinale tra maestosi scenari mozzafiato e vette tra le più imponenti dell’Appennino tosco-emiliano.

È questo il filo conduttore delle escursioni guidate organizzate sabato 30 e domenica 31 luglio 2022 dalle guide ambientali escursionistiche de La via dei monti.

Sabato 30 luglio è in programma l’anello del monte Spigolino, con partenza da Capanno Tassoni a Fanano (info e iscrizioni Francesco 3486938044).

Domenica 31 luglio ci si sposta in Toscana, nel territorio di Abetone, per un anello nell’alta Val Sestaione, in uno degli scenari più spettacolari d’Appennino, fino alla foce di Campolino, per ammirare panorami che spaziano dall’Emilia al mar Tirreno (info e iscrizioni Davide 3711842531).

Sempre domenica si può scegliere in alternativa l’escursione guidata nell’alta valle delle Tagliole (Pievepelago) per raggiungere il monte Rondinaio Lombardo passando per il bellissimo lago Turchino (info e iscrizioni Francesco 3486938044).

Per chi desidera una camminata meno impegnativa, sabato 30 luglio è in programma inoltre un trekking musicale nei dintorni del lago della Ninfa (Sestola), accompagnato da un chitarrista itinerante, a cura della Gioventù musicale di Modena (info e iscrizioni Sara 3468546218).

Lunedì 1° agosto si prosegue con una passeggiata alla scoperta dei segreti della natura ai piedi del monte Cimone dedicata ai più piccoli esploratori (info e iscrizioni Sara 3468546218).

Le iniziative fanno parte del calendario di escursioni guidate promosso dal gruppo di guide ambientali escursionistiche de ‘La via dei monti’ con il patrocinio dei Comuni di Abetone-Cutigliano, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, di Ente Parchi Emilia Centrale, Cimone Holidays. Programma completo e dettagli: 3711842531, info@laviadeimonti.com, pagina Facebook e Instagram ‘La via dei monti’.