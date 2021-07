"Vi teniamo d'occhio" il terzo appuntamento del Global Strike for Future

Potito Ruggiero ha tredici anni. Il 27 settembre del 2019, durante il terzo appuntamento del Global Strike for Future, fu l’unico a scendere in piazza nel suo Comune, a Stornarella, in provincia di Foggia, per lanciare un segnale contro il riscaldamento globale.

Per tre ore e? rimasto seduto davanti alla finestra del Sindaco, con un cartello su cui c’era scritto: I keep an eye on you, Io vi tengo d’occhio. Da quel momento non ha piu? smesso di fare attivismo e adesso, con questo libro, firma un piccolo manifesto, un manuale pratico rivolto a tutti, giovani e adulti, per imparare cosa si puo? fare davvero, nella vita di tutti i giorni, per salvare il pianeta e cambiare il futuro.

Lo fa con Federico Taddia, giornalista, scrittore, divulgatore scientifico; appartenente a quella generazione che i piu? giovani guardano con sospetto, accusandoli di immobilismo e miopia, e? in realta? profondamente convinto che sia possibile fare una rivoluzione gentile per il cambiamento, e anziche? «temere» il movimento di Greta ha scelto di allearsi con la generazione Z per porre le basi per un mondo green e sostenibile. Vi teniamo d’occhio e? il frutto di un dialogo tra due generazioni, un manifesto che da? vita a un progetto comune per un patto per il futuro, fatto di azioni concrete per cambiare – in meglio – il nostro stile di vita. Perche? ciascuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, puo? fare la differenza: la condizione indispensabile per cambiare le cose sta nelle nostre mani e spetta al singolo – adulti e ragazzi, genitori, educatori, insegnanti, amministratori, politici – scommettere su un domani sostenibile.

Federico Taddia, bolognese di provincia. Giornalista, autore e divulgatore scientifico, scrive e conduce programmi per la radio e la tv. Voce di Radio24, collabora con «La Stampa» e «Topolino». Da sempre si occupa di temi legati all’ambiente, la sostenibilita? e le nuove generazioni.

Daniele Barca, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Modena 3 esperto di tecnologie per la didattica e collaboratore di enti e agenzie formative. Ha collaborato alla stesura del Piano Nazionale Scuola Digitale, si occupa di curricoli digitali e ambienti integrati per l’apprendimento.