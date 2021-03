Carpi, "La Via Crucis" di Franz Liszt dal Teatro Comunale per celebrare la Pasqua

“La Via Crucis” di Franz Liszt è la sorpresa di Pasqua che il Comunale di Carpi farà al proprio pubblico – ma non solo a quello, essendo in streaming causa pandemia: un regalo di un certo valore perché la composizione “per solisti, coro e pianoforte” è raramente proposta.

A eseguirla, il Direttore artistico Carlo Guaitoli ha chiamato il pianista Alessandro Marangoni e il “Coro dell’Almo Collegio Borromeo” di Pavia, composto in prevalenza da studenti del Collegio stesso, diretto da Marco Berrini.

A rendere ancor più prezioso e singolare il concerto è il fatto che le quattordici stazioni saranno introdotte con letture tratte dal “Poema della Croce” di Alda Merini. L'appuntamento è il 2 aprile, Venerdì Santo, alle ore 18.00 sui canali “social” del Teatro; come nelle precedenti occasioni di questa stagione teatrale “da remoto”, il video resterà poi disponibile gratis on-line per alcuni giorni, e precisamente fino all'11 aprile compreso. E come le precedenti proposte, l'esecuzione è stata registrata sul palco del teatro carpigiano: da sottolineare che questa stessa formazione artistica ha appena inciso l'opera su un CD allegato alla prestigiosa rivista “Classic Voice”.

Spiega il Maestro Guaitoli: «Ci fa molto piacere proporla a Carpi, e in particolare , in questa circostanza, perché la Via Crucis, risalente al periodo “sacro” di Franz Liszt, è una delle pagine più intense ed evocative mai dedicate agli eventi legati alla Passione di Cristo: perché la Via Crucis, risalente al periodo “sacro” di Franz Liszt, è composizione di grande fascino e raro ascolto: un lavoro che racchiude più stili e rappresenta un unicum nella letteratura musicale dell’Ottocento».

Le stazioni sono brevi “scene” musicali a sé stanti, ma unite fra loro da una logica di simboli e motivi: i testi sono quelli della tradizione cattolica, quindi in latino, ma con alternanza di corali luterani in tedesco.