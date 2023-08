La Via dei Monti torna con tanti appuntamenti anche a settembre

Prezzo non disponibile

Escursioni notturne in collaborazione con il Planetario di Modena, Escursione all’Alba sul Cimone, Escursioni + Yoga e tanto altro, La Via dei Monti vi porta in montagna anche a Settembre.

Sabato 9 Settembre 2023 è il turno del YogAppennino al Lago Santo. Altro appuntamento con Giulia Scalabrini, istruttrice di Yoga: questa volta svolgeremo la nostra pratica in una facile escursione nel bellissimo contesto del Lago Santo modenese. Info e iscrizioni a Sara al 3468546218

Sabato 9 Settembre 2023 Una Cima Due Passi tre Valli. Una bella e panoramica escursione non troppo distante da Fanano. Info e iscrizioni Francesco, 3486938044

Domenica 10 Settembre 2023 Alba sul Cimone. La meraviglia di raggiungere il Monte Cimone con le prime luci del giorno. Info e iscrizioni Sara al 3468546218

Domenica 10 Settembre Progetto top 10: Cima Lagoni. Verso una delle cime più alte dell’Appennino settentrionale: Cima Lagoni. Info e iscrizioni Francesco, 3486938044

Sabato 16 Settembre Doppia traversata dell’Alpe di Barga. Escursione panoramica nel bellissimo contesto dell’Appennino modenese. Info e iscrizioni Francesco, 3486938044

Domenica 17 Settembre Progetto top 10: Monte Cimone. Altra salita al cimone, la vetta più alta dell’Appennino settentrionale. Info e iscrizioni Francesco, 3486938044

Sabato 23 Settembre La Via tra le Stelle Super novità di quest’anno: collaborazione con il Planetario di Modena per un’escursione pomerdiana, cena al sacco al tramonto e osservazione del cielo al telescopio. Info e iscrizioni Sara 3468546218