"Viaggio nel colore", inaugura alla Galleria delle Arti la mostra di Massimo Riccò

Dal 25 marzo al 8 aprile presso Galleria delle Arti di via Bonacini 11 a Modena, avrà luogo la mostra dell’artista modenese Massimo Riccò, che attraverso inedite opere consentirà al visitatore di immergersi nel mondo del colore, passando da composizioni informali a scenari idealizzati nei quali scorgere agganci alla realtà.

I temi trattati sono sostanzialmente due: il primo, quello trainante e di più recente produzione, propone opere astratte ed informali e si pone come obiettivo il coinvolgimento dell’osservatore in uno gioco di sensazioni e percezioni, attraverso effetti cromatici che sfruttano la forza del colore e la sua valenza psicologica, motore di un forte impatto emotivo; il secondo racconta la passione dell’attimo, di quell’incontro tra immaginario e realtà, che l’artista rivela generosamente non risparmiando l’interlocutore di quanto accaduto. Ritroviamo in queste opere tracce di realtà, architetture e forme dove la pennellata, ora impalpabile ora vaporosa, guadagna consistenza e concretezza rivelandosi nell’insieme, svelando una fiducia nelle linee e nelle geometrie senza mai tradire un attento studio dei ritmi compositivi.