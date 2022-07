Modena, LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Viaggio nell'universo femminile"

Mercoledì 6 luglio alle ore 20.50, all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2022, l'Associazione Culturale LaRoseNoire presenta "Viaggio nell'universo femminile - Passeggiata nel centro storico di Modena alla scoperta di alcune donne che hanno reso celebre la città", con Donatella Gallo.

Ritrovo ore 20.50 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni, contattare l'indirizzo email info@larosenoire.it, o il numero tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).